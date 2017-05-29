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Тим Цзю проведёт свой следующий бой 22 июля

29 мая 2017, понедельник. 11:55. Бокс/ММА

Австралийский боксёр среднего веса Тим Цзю (5-0, 3 KO), сын бывшего чемпиона мира Кости Цзю, проведёт свой следующий поединок 22 июля в Тувумбе (Австралия). Его соперник пока не определён.

«Мой менеджер желает, чтобы я оставался очень занятым. И я нацелен выйти на ринг в большом шоу, запланированном на 22 июля в Тувумбе», — приводит слова Цзю BoxingScene.

27 мая Тим Цзю одержал очередную победу на профессиональном ринге, нокаутировав в третьем раунде своего соотечественника Адама Фитцсиммонса (2-2).

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Новости. Бокс/ММА
29 мая 2017, понедельник
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