Тим Цзю проведёт свой следующий бой 22 июля

Австралийский боксёр среднего веса Тим Цзю (5-0, 3 KO), сын бывшего чемпиона мира Кости Цзю, проведёт свой следующий поединок 22 июля в Тувумбе (Австралия). Его соперник пока не определён.

«Мой менеджер желает, чтобы я оставался очень занятым. И я нацелен выйти на ринг в большом шоу, запланированном на 22 июля в Тувумбе», — приводит слова Цзю BoxingScene.

27 мая Тим Цзю одержал очередную победу на профессиональном ринге, нокаутировав в третьем раунде своего соотечественника Адама Фитцсиммонса (2-2).