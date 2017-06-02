Дува: Ковалёв готов нокаутировать Уорда, опасений за исход боя нет

Американский промоутер Кэти Дува, представляющая интересы Сергея Ковалёва, рассказала, как будет проводится допинг-тестирование россиянина и американца Андре Уорда в рамках организации матча-реванша.

17 июля в Лас-Вегасе Ковалёв попытается вернуть себе титулы чемпиона мира IBF/WBA/WBO в полутяжёлом весе, которые проиграл Уорду в ноябре прошлого года.

«Ковалёв и Уорд сдадут допинг-тесты до боя и после него. Они проходят тестирование ВАДА с начала апреля. Опасений за результат боя нет. Сергей выглядит отлично, и сейчас он готов нокаутировать Уорда. Назначенными судьями мы удовлетворены», — цитирует Дуву агентство «Р-Спорт».