Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Дува: Ковалёв готов нокаутировать Уорда, опасений за исход боя нет

2 июня 2017, пятница. 11:03. Бокс/ММА

Американский промоутер Кэти Дува, представляющая интересы Сергея Ковалёва, рассказала, как будет проводится допинг-тестирование россиянина и американца Андре Уорда в рамках организации матча-реванша.

17 июля в Лас-Вегасе Ковалёв попытается вернуть себе титулы чемпиона мира IBF/WBA/WBO в полутяжёлом весе, которые проиграл Уорду в ноябре прошлого года.

«Ковалёв и Уорд сдадут допинг-тесты до боя и после него. Они проходят тестирование ВАДА с начала апреля. Опасений за результат боя нет. Сергей выглядит отлично, и сейчас он готов нокаутировать Уорда. Назначенными судьями мы удовлетворены», — цитирует Дуву агентство «Р-Спорт».

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Андре Уорд Сергей Ковалёв
Новости. Бокс/ММА
2 июня 2017, пятница
11:03 Дува: Ковалёв готов нокаутировать Уорда, опасений за исход боя нет
10:52 Спенс: Арум, возможно, не захочет выставить против меня Пакьяо
09:59 Менеджер Ломаченко уверен, что реванш с Салидо состоится
09:24 Котто о бое Мейвезер — Макгрегор: боксу не нужен боец ММА
01:03 Шлеменко планирует провести следующий бой в США
00:55 Шлеменко: как я мог проиграть в день рождения сына?
00:49 Трояновский вернётся 1 июля в бою против ди Рокко
00:25 Шлеменко нокаутировал Хэлси за 25 секунд
1 июня 2017, четверг
23:39 Уорд: хочу рассчитаться с Ковалёвым за нокдаун в первом бою
22:45 Ковалёв: не оставлю исход поединка с Уордом в руках судей
21:34 Телеканал Showtime анонсировал бой Майки Гарсия — Эдриен Бронер
20:51 Уайт: де ла Хойя совсем тупой
19:37 Дува: Уорд рассказывает истории из мыльной оперы, Ковалёв не оправдывается
18:03 Дрозд: Поветкин должен побеждать Руденко досрочно
17:53 Джексон: Ковалёв может победить Уорда не только нокаутом
16:55 Хан желает привлечь в Пакистан тренеров с мировым именем для работы с молодёжью
14:28 Уайт: бой Мейвезер — Магкрегор соберёт 2,5-4 млн просмотров PPV
13:25 Грувс дрался с Чудиновым со сломанной челюстью
12:51 Дибелла: Хурцидзе способен шокировать Сондерса в любом раунде
12:02 Никита Михалков посетит бой Кудряшов — Дуродола
11:51 Дува: в первом бою с Уордом Ковалёв был перетренирован
10:54 После боя с Камегаи Котто планирует вернуться на ринг 2 декабря
10:19 Рахим Чахкиев обдумывает варианты продолжения карьеры
09:46 Мигель Котто подписал контракт с Golden Boy Promotions
00:52 Хан про Брука: лучше попасть в нокаут, чем сдаться
00:02 Ковалёв: Уорд бьёт так, словно девушка хлопнула по плечу
31 мая 2017, среда
22:49 Ковалёв: Уорд для меня ничто, я хочу его наказать
21:52 Промоутер Ковалёва: нас устраивают судьи, выбранные на реванш с Уордом
20:54 Стивенсон: хочу боя с победителем пары Ковалёв — Уорд
19:45 M-1 Challenge 79: Хэлси оказался тяжелее Шлеменко
19:34 Сен-Пьер: если вернусь и проиграю — завершу карьеру
18:28 Ломаченко может провести реванш с Салидо в начале августа
17:36 Тренер Ковалёва: готов обсудить с Сергеем переговоры о переходе к Уорду
17:03 Билеты на бой Поветкин — Руденко поступили в продажу
15:30 Паскаль: в бою с Альваресом для меня лишь один вариант — победа
14:49 Мозли-младший выйдет на ринг в андеркарде боя Пакьяо — Хорн
13:32 Шлеменко: с Хэлси только в стойке и нужно драться
12:57 Роуч: Пакьяо становится всё лучше и лучше с каждым днём
12:04 Альварес начал подготовку к бою с Головкиным
11:31 Уиттер: удача Брука иссякла, ему нужно завершить карьеру
11:02 Дрозд: реванш Кудряшов — Дуродола будет знаковым событием
10:05 Тренер Ковалёва: не я был инициатором встречи с представителями Уорда
09:25 Дува: команда Уорда пыталась переманить тренера Ковалёва, но он отказал им
00:54 Роуч: сказал Пакьяо нокаутировать Хорна, если он хочет боя с Мейвезером
30 мая 2017, вторник
23:48 Мейвезер-младший: Альварес во главе списка тех, кто может побить Головкина
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Завершит ли карьеру Владимир Кличко?
Архив →
© championat.com, 2000–2017