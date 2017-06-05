Бой Головкин — Альварес пройдёт в Лас-Вегасе

Поединок чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина и Сауля Альвареса пройдёт в Лас-Вегасе. Об этом объявил промоутер Альвареса Оскар де ла Хойя. Бой примет T-Mobile Arena, он состоится 16 сентября.

На проведение поединка также претендовали стадионы клубов «Даллас Ковбойс» и «Лос-Анджелес Доджерс» и арена «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

«В конечном итоге свою роль сыграл фактор развлечений. Люди захотят пойти на вечеринку после бокса», — объяснил де ла Хойя в эфире канала ESPN.