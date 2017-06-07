IBF освободила Джошуа от обязательной защиты ради реванша с Кличко

IBF освободила Энтони Джошуа от обязательной защиты титула чемпиона мира в супертяжёлом весе в следующем бою ради матча-реванша с Владимиром Кличко. По информации британского телеканала Sky Sports, Джошуа получил от IBF специальное исключение на проведение ещё одной свободной защиты.



29 апреля Джошуа провёл бой с Кличко на стадионе «Уэмбли», в котором одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде. Помимо титула IBF, на кону стояли пояса IBO и WBA Super. В контракте на этот бой для Кличко была предусмотрена возможность проведения немедленного реванша. Если бы IBF не предоставила британцу исключение, ему пришлось бы оставить титул IBF вакантным.