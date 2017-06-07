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Тренер Ковалёва: Уорд должен драться с Ковалёвым, а не клинчевать

7 июня 2017, среда. 10:35. Бокс/ММА

Тренер Сергея Ковалёва Джон Дэвид Джексон призвал чемпиона мира IBF/WBA/WBO Андре Уорда дать болельщикам яркий бой в матче-реванше с российским боксёром. Наставник Ковалёва подверг Уорда критике за его защитную манеру ведения боя.

«Чтобы быть чемпионом, вам нужно драться. Если Уорд действительно хочет доказать, что он лучший, пусть дерётся. Дерётся жёстко и хорошо, а не делает то, что умеет лучше всего. Он маневрирует в ринге и побеждает в стратегической манере, но не захватывающей.

Встань в ринг и докажи, что ты лучший, покажи болельщикам, что ты заслужил этот титул. Посмотрим, что произойдёт 17 июня. Но когда всё будет сказано и сделано, рука Сергея должна быть поднята вверх и он снова должен стать чемпионом» — цитирует Джексона BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Андре Уорд Сергей Ковалёв
Новости. Бокс/ММА
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