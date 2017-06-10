Хирн: Нигерия — фаворит на проведение боя Кличко — Джошуа

Промоутер Эдди Хирн заявил, что матч-реванш Владимира Кличко и Энтони Джошуа, вероятно, пройдёт в Нигерии.

«Думаю, Нигерия — один из фаворитов. Люди воспринимают её как страну, где огонь добывают трением. Но это очень мощная экономика с огромным средним классом, и там уже проводят много больших мероприятий, особенно поп-концертов», — приводит слова Хирна iFL TV.

Джошуа в детстве пожил в Нигерии. «В спорте ты представляешь людей. Контур Нигерии вытатуирован у меня на руке, так что люди могут чувствовать связь со мной», — сказал он.

Отметим, что о матче-реванше Джошуа — Кличко ещё не было объявлено официально.