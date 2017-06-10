Джошуа: я не готовился к нокдауну в бою с Кличко, всё зависело от характера

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA/IBF Энтони Джошуа признал, что не был готов к нокдауну в поединке с Владимиром Кличко. Британец оказался на настиле ринга после того, как сам отправил соперника в нокдаун, но поднялся и досрочно выиграл бой.

«Это было единственным, к чему я не готовился. Ты не готовишься к такому, и если окажешься в такой ситуации, всё зависит от характера. Кто ты такой? Что ты представляешь? Я человек боёв, так что я встал и продолжил бороться», — приводит слова Джошуа BBC.