Джошуа: Кличко — феномен

Чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) в очередной раз выдал порцию комплиментов в адрес своего недавнего соперника Владимира Кличко (64-5, 53 КО).

«Владимир Кличко вышел на бой в прекрасной форме. Он феноменален. У него огромный опыт, он побывал в нокдауне, после чего сумел отправить на канвас меня. Мы оба очень устали. Думаю, что главным залогом успеха в том бою стал характер», — рассказал британец в эфире «Шоу Грэхема Нортона» на канале BBC.

29 апреля Энтони Джошуа нокаутировал украинца, став, таким образом, чемпионам мира сразу по трём версиям — WBA Super, IBF, IBO.