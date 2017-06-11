Лебзяк: решение МОК носит негативный характер для любительского бокса

Бывший главный тренер сборной России Александр Лебзяк считает, что сокращение весовых категорий в любительском боксе приведёт к уходу боксёров в профессионалы.

«Решение Международного олимпийского комитета о сокращении количества весовых категорий на Олимпийских играх с десяти до восьми носит негативный характер для любительского бокса. Это плохо. Ведь сначала было 12 весовых категорий, потом сделали 11, затем 10, а теперь и вообще восемь. И сейчас заметно возрастёт конкуренция за место в национальной команде. И не исключено, что многие перспективные боксёры, не видя другого выхода, будут уходить в профессиональный бокс.

Если, к примеру, боксёр выступает в весе до 91 килограмма, а его сократят и сделают категории до 85 килограммов и свыше 91 килограмма, он и в нижнюю спуститься не сможет, потому что ему придётся много сгонять, и в более тяжёлой выступать ему уже нет смысла", — цитирует Лебзяка «Р-Спорт».