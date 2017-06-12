Бывший британский профи-боксёр Эррол Кристи умер от рака лёгких

Бывший британский боксёр Эррол Кристи скончался в возрасте 53 лет от рака лёгких, сообщает Daily Star. Кристи был капитаном сборной Англии в промежутке между 1980 и 1983 годами, в 1983 году он стал чемпионом Европы.



После перехода в профессиональный бокс он надеялся стать чемпионом мира, однако осуществить эту мечту помешали поражения от Хосе Сейеса, Марка Кэйлора и Чарли Бостона. В профессионалах Кристи сотрудничал с легендарным тренером Эмануэлем Стюардом.



Диагноз «рак лёгких» британцу был поставлен в марте 2015 года. Сам спортсмен тогда признался, что был обескуражен, поскольку никогда не курил.



На профи-ринге Кристи провёл 41 бой, в 32 из которых одержал победы (из них 26 — нокаутом), в восьми поединках потерпел поражения и один свёл к ничьей.