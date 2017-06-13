Бивол: почти готов к боям со Стивенсоном, Уордом и Ковалёвым

Временный чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол рассказал о дальнейших карьерных планах, дав понять, что ещё не совсем готов к бою с топ-бойцами дивизиона.

«Я думаю, что моя карьера находится в той точке, когда я почти готов к бою со Стивенсоном или победителем пары Уорд — Ковалёв. Я хочу драться с обладателями главных поясов. Это то, что интересует меня больше всего.

Думаю, что я готов к борьбе за регулярные титулы, готов к большим боям. У меня отличные тренер, менеджер и промоутер. Как я сказал раньше, очень близок к большим боям", — приводит слова Бивола BoxingScene.

Отметим, что титулом регулярного чемпиона по версии WBA обладает Нэйтен Клеверли. Другими чемпионами в этом весе являются Андре Уорд (WBA Super,WBO, IBF) и Адонис Стивенсон (WBC).