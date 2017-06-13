Джошуа: я бы хотел ещё один бой с Кличко, но без шестого раунда

Чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа рассказал о возможном реванше с Владимиром Кличко, заявив, что был бы не против такого поединка.

«Я надеюсь, что реванш с Кличко состоится. Первый бой прошёл без лишних разговоров, и он оправдал наши ожидания. Так что, если мы сумеем организовать ещё одну такую встречу, но без шестого раза, я был бы рад. Это было бы снова отличным шоу для всех.

Если Кличко не примет реванша, то у меня есть обязательный претендент на титул IBF — Кубрат Пулев. Он бывший претендент на титул чемпиона мира, сильный боец и имеет опыт таких поединков", — приводит слова Джошуа Sky Sports.