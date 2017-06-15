Диас: в бою с Мейвезером у Макгрегора есть шанс панчера в первых 2-3 раундах

Боец UFC Нейт Диас считает, что у его коллеги Конора Макгрегора в боксёрском поединке с Флойдом Мейвезером-младшим есть лишь шанс нокаутёра в первых двух-трёх раундах боя и на большее его не хватит. Ранее было официально подтверждено, что бой Мейвезер — Макгрегор состоится 26 августа в Лас-Вегасе на арене MGM Grand.

«Я думаю, что у Макгрегора есть хороший шанс сделать что-то в первых двух-трёх раундах. Но у него любительский стиль, когда хороших движений и хороших ударов хватает лишь на первые шесть-восемь минут боя. И я думаю, что это слишком по-любительски для Мейвезера», — цитирует Диаса BoxingScene.