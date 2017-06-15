Цзю: вряд ли Мейвезер позволит Макгрегору получить $ 100 млн

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Костя Цзю прокомментировал новость о том, что 12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший и чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор проведут супербой 26 августа в Лас-Вегасе.



«Я не верю до сих пор, что этот поединок состоится. Это шоу или есть какие-то спортивные цели? Что движет спортсменами, непонятно. Мейвезер получит 100 миллионов — верю, а Макгрегору вряд ли Флойд позволит такие деньги получить. Тяжело обсуждать это событие: на моём веку такого поединка ещё не было», — сказал Цзю в интервью «Газете.Ru».

Ранее стало известно, что Макгрегор и Мейвезер должны получить за бой около $ 100 млн каждый.