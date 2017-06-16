Дува: Ковалёв будет в десять раз лучше, чем в первом бою, и вернёт свои пояса

Кэти Дува, промоутер экс-чемпион мира в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва, высказала уверенность, что её клиент сможет взять реванш у Андре Уорда за поражение в ноябрьском бою.

«В предстоящем бою вы увидите двух лучших боксёров в мире и я думаю, что это именно та встреча, которую бы хотели видеть фанаты. Полагаю, это будет потрясающий поединок. У Ковалёва и Уорда были месяцы, чтобы обдумать то, что они хотят сделать.

Вы увидите двух отличных атлетов и это будет классное зрелище. Сергей выйдет на бой в десять раз лучше, чем в первой встрече и вернёт пояса. На этот раз он поменял тренировочный процесс, тогда у него быстро закончился бензин, но в этот раз его окружают правильные люди. На сегодняшний день он в такой форме, которой у него никогда не было прежде. Ковалёв надерёт Уорду зад", — приводит слова промоутера Boxingtalk.

Поединок пройдёт 17 июня в Лас-Вегасе. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию боя Ковалёв — Уорд.