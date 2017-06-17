Уорд: пусть Ковалёв меня не уважает, я не просил его об уважении

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA/WBO/IBF Андре Уорд заявил, что ему не требуется уважение от Сергея Ковалёва. Боксёры проведут матч-реванш 17 июня в Лас-Вегасе.

«Думаю, в первом бою я доказал, что я лучше. В этом бою надо не доказывать что-то, а сделать заявление — ему, его команде, судьям и миру.

Бойцы много чего говорят по разным причинам. Я знаю, что он уважает меня на ринге. Что до уважения меня как человека, то пусть не уважает. Я никогда не просил его об уважении», — приводит слова Уорда Boxing Scene.