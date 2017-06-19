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Президент WBС: болельщики были бы счастливы увидеть бой Стивенсона с Ковалёвым

19 июня 2017, понедельник. 12:23. Бокс/ММА

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман оптимистично оценивает возможность организации боя между чемпионом мира WBC в полутяжёлом весе Адонисом Стивенсоном и экс-чемпионом мира Сергеем Ковалёвым. 17 июня в Лас-Вегасе Ковалёв потерпел скандальное поражение от чемпиона мира IBF/WBA/WBO Андре Уорда.

«Очень многие болельщики в мире были бы счастливы увидеть этот поединок. Я очень уважаю Ковалёва и испытываю к нему искреннюю симпатию. У него большое будущее», — цитирует Сулеймана ТАСС.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Теги
Адонис Стивенсон Андре Уорд Сергей Ковалёв WBC
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