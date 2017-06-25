Результаты поединков предварительного карда турнира Bellator 180

В Нью-Йорке проходит турнир Bellator 180, в рамках которого состоится поединок с участием российского бойца ММА тяжеловеса Фёдора Емельяненко. В настоящее время завершились бои предварительного карда.
Результаты поединков предварительного карда
Бой в полутяжёлом весе.
Райан Бейдер — Фил Дэвис — победа Бейдера раздельным решением судей.
Бой в полулёгком весе.
Джеймс Галлахер — Чинзо Мачида — победа Галлахера удушающим приёмом из-за спины в первом раунде.
Бой в наилегчайшем весе.
Хитер Харди — Алис Яугер — победа Харди техническим нокаутом (добивание) в третьем раунде.
Бой в полусреднем весе.
Райан Кутюр — Хаим Гозали — победа Кутюр единогласным решением судей.
Бой в лёгком весе.
Жером Микл — Энтони Гьяччина победа Гьяччины удушающим приёмом из-за спины в третьем раунде.
Бой в полусреднем весе.
Джон Сальгадо — Хью МакКенна — победа МакКенны болевым приёмом (кимура) в первом раунде.
Бой в наилегчайшем весе.
Мэтт Риццо — Сержио да Силва — победа удушающим приёмом (ручной треугольник) в третьем раунде.
Бой в лёгком весе.
Брэдли Десайр — Нейт Гребб — победа Десайра нокаутом в первом раунде.