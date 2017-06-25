Результаты поединков предварительного карда турнира Bellator 180

В Нью-Йорке проходит турнир Bellator 180, в рамках которого состоится поединок с участием российского бойца ММА тяжеловеса Фёдора Емельяненко. В настоящее время завершились бои предварительного карда.



Результаты поединков предварительного карда



Бой в полутяжёлом весе.

Райан Бейдер — Фил Дэвис — победа Бейдера раздельным решением судей.



Бой в полулёгком весе.

Джеймс Галлахер — Чинзо Мачида — победа Галлахера удушающим приёмом из-за спины в первом раунде.



Бой в наилегчайшем весе.

Хитер Харди — Алис Яугер — победа Харди техническим нокаутом (добивание) в третьем раунде.



Бой в полусреднем весе.

Райан Кутюр — Хаим Гозали — победа Кутюр единогласным решением судей.



Бой в лёгком весе.

Жером Микл — Энтони Гьяччина победа Гьяччины удушающим приёмом из-за спины в третьем раунде.



Бой в полусреднем весе.

Джон Сальгадо — Хью МакКенна — победа МакКенны болевым приёмом (кимура) в первом раунде.



Бой в наилегчайшем весе.

Мэтт Риццо — Сержио да Силва — победа удушающим приёмом (ручной треугольник) в третьем раунде.



Бой в лёгком весе.

Брэдли Десайр — Нейт Гребб — победа Десайра нокаутом в первом раунде.