Ломаченко ответил колкостью на высказывания Ригондо

Чемпион мира в первом лёгком весе по версии WBO Василий Ломаченко ответил на высказывания чемпиона WBA в полулёгком весе Гильермо Ригондо колкостью в своём «инстаграме». Команда Ригондо в последне время заявляет о готовности провести бой с украинцем в весе 130 фунтов и выражает сомнения в готовности Ломаченко провести бой с кубинцем.



В своём «инстаграме» Ломаченко опубликовал фотоответ, в котором показал, как использует свои руки он сам (для ударов на ринге) и как руки использует Ригондо (для написания постов в «Твиттере»).

Фото доступно в официальном «инстаграме» спортсмена.