Джошуа: бой в Вегасе может заставить кровь Кличко кипеть

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA/IBF Энтони Джошуа считает, что Владимир Кличко может захотеть реванша с ним, чтобы провести бой в Лас-Вегасе.

«Мяч на стороне Кличко. Я буду продолжать свою карьеру. Хочет он реванша или нет — его решение. Нашим планом В будет бой с Пулевым. С поясами WBA, IBF и IBO у меня есть обязательства по защите, и Пулев — один из обязательных претендентов. Так что и с Кличко, и с Пулевым драться будет здорово. Меня не беспокоит, с кем именно.

Кличко получил много уважения на «Уэмбли», хоть и проиграл. Вегас — Мекка бокса, и это шанс. Думаю, Вегас может заставить его кровь кипеть", — цитирует Джошуа Sky Sports.