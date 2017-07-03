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Уорд: бой Головкин — Альварес продлится все 12 раундов и счёт будет почти равным

3 июля 2017, понедельник. 22:57. Бокс/ММА

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям IBF/WBA/WBO Андре Уорд поделился ожиданиями от боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.

«Это хороший бой, но, думаю, всё сведётся к разнице в габаритах. Очевидно, что Головкин гораздо больше Канело. Окажется ли он слишком большим? Выдержит ли Канело его мощь? Это будет самым большим вопросом, по-моему.

Но Канело не отдают должного за его боксёрские навыки. У него агрессивный стиль, но он умеет боксировать, отлично обучен и провёл много боёв. Думаю, он использует это в поединке. Мне кажется, бой продлится все 12 раундов, и счёт будет почти равным", — цитирует Уорда Boxing News 24.

Источник: boxingnews24 Сообщить об ошибке
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Теги
Андре Уорд Геннадий Головкин Сауль Альварес
Новости. Бокс/ММА
3 июля 2017, понедельник
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