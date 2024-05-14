Российский тренер — о рассечении Фьюри: никакого плана в этом не было

Российский тренер Виталий Сланов ответил, было ли рассечение британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри устроено намеренно для того, чтобы отсрочить поединок с украинцем Александром Усиком.

Напомним, изначально поединок был запланирован на 17 февраля, однако затем его перенесли на 18 мая.

«Нет. Я знаю этого боксёра, который «посёк» Тайсона. Он был у нас в лагере. Я его хорошо знаю, видел после этого. Там было ровно так, как было. Никакого плана в этом не было. Такое часто бывает в боксе. Мы за 12 дней уже ничего рискованного не делаем. Думаю, что и они тоже. Это случилось не за неделю до боя. Это было раньше. На таком уровне никто не будет рисковать. Думаю, это случилось задолго до поединка», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.