Кормье считает, что в поединке Джонса и Миочича нет смысла

Член Зала славы UFC Даниэль Кормье высказался по поводу предстоящего поединка между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

«Самый значимый поединок в UFC — это бой Джона Джонса с Томом Аспиналлом. Мне кажется, что Джонсу даже не стоит драться с Миочичем. Я люблю Стипе, это отличный парень и боец, но в таком возрасте и после такого перерыва, да ещё и проиграв свой последний поединок глухим нокаутом, выходить на титульник с Джонсом? Вы уверены, что в этом есть смысл? Может ли Стипе до сих пор конкурировать на этом уровне? Это вопрос», — приводит слова Кормье портал MMJunkie.

Джону Джонсу 36 лет. Американец не выступал с марта 2023 года, когда, вернувшись после трёх лет отсутствия, завоевал вакантный титул в тяжёлом весе, задушив в первом раунде француза Сириля Гана.

Стипе Миочичу 41 год. Бывший обладатель титула не дрался с марта 2021 года, когда на UFC 260 проиграл нокаутом в реванше с камерунцем Фрэнсисом Нганну.