Поветкин вернулся в топ-10 супертяжёлого веса по версии The Ring

Авторитетное издание The Ring вернуло российского боксёра супертяжёлого веса Александра Поветкина в свой рейтинг. В обновлённой десятке Поветкин занял седьмую строчку. 1 июля Поветкин единогласным решением судей победил Андрея Руденко.
Чемпионом по версии Ring всё ещё является экс-чемпион WBA/WBO/IBF Тайсон Фьюри, не выступавший с 2015 года.
The Ring. Топ-10 супертяжёлого веса
Чемпион — Тайсон Фьюри
1. Энтони Джошуа
2. Деонтей Уайлдер
3. Владимир Кличко
4. Кубрат Пулев
5. Луис Ортис
6. Джозеф Паркер
7. Александр Поветкин
8. Энди Руис-младший
9. Диллиан Уайт
10. Доминик Бризил.