Гассиев сразится с Влодарчиком, Кудряшов — с Дортикосом во Всемирной суперсерии

В Монако состоялось распределение пар во Всемирной суперсерии бокса. Сеяным боксёрам позволили выбирать себе соперников среди несеяных.

Обладатель пояса WBC Silver в первом тяжёлом весе россиянин Дмитрий Кудряшов за путёвку в полуфинал поборется с Юниером Дортикосом. Кубинец не выбирал Кудряшова, так как был последним из сеяных и получил последнего невыбранного бойца.

Ещё один россиянин, чемпион мира по версии IBF Мурат Гассиев сразится с Кшиштофом Влодарчиком. Этот бой был назначен заранее, так как поляк является обязательным претендентом на титул россиянина.

Полный состав пар в первом тяжёлом весе выглядит так:



Майрис Бриедис — Майк Перес

Александр Усик — Марко Хук

Мурат Гассиев – Кшиштоф Влодарчик

Юниер Дортикос — Дмитрий Кудряшов



Во втором среднем весе четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

Джордж Грувз — Джейми Кокс

Каллум Смит — Эрик Скоглунд

Артур Абрахам/Крис Юбенк — Авни Йылдырым

Юрген Бремер — Роб Брант



Турнир Всемирной суперсерии бокса стартует в сентября этого года и завершится в мае 2018 года. Его призовой фонд составляет $ 50 млн. Также победители турнира получат трофей имени Мухаммеда Али.