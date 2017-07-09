Гассиев сразится с Влодарчиком, Кудряшов — с Дортикосом во Всемирной суперсерии

В Монако состоялось распределение пар во Всемирной суперсерии бокса. Сеяным боксёрам позволили выбирать себе соперников среди несеяных.
Обладатель пояса WBC Silver в первом тяжёлом весе россиянин Дмитрий Кудряшов за путёвку в полуфинал поборется с Юниером Дортикосом. Кубинец не выбирал Кудряшова, так как был последним из сеяных и получил последнего невыбранного бойца.
Ещё один россиянин, чемпион мира по версии IBF Мурат Гассиев сразится с Кшиштофом Влодарчиком. Этот бой был назначен заранее, так как поляк является обязательным претендентом на титул россиянина.
Полный состав пар в первом тяжёлом весе выглядит так:
Майрис Бриедис — Майк Перес
Александр Усик — Марко Хук
Мурат Гассиев – Кшиштоф Влодарчик
Юниер Дортикос — Дмитрий Кудряшов
Во втором среднем весе четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
Джордж Грувз — Джейми Кокс
Каллум Смит — Эрик Скоглунд
Артур Абрахам/Крис Юбенк — Авни Йылдырым
Юрген Бремер — Роб Брант
Турнир Всемирной суперсерии бокса стартует в сентября этого года и завершится в мае 2018 года. Его призовой фонд составляет $ 50 млн. Также победители турнира получат трофей имени Мухаммеда Али.