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Фроч: Макгрегору будет очень трудно подойти к Мейвезеру, не говоря уж об ударе

11 июля 2017, вторник. 00:01. Бокс/ММА

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч считает, что Конору Макгрегору не удастся завязать настоящий бой с Флойдом Мейвезером-младшим.

«Должен ли такой бой быть? Нет, потому, что это MMA против бокса. Этого не должно происходить, но в таком мире мы теперь живём. Это большой, захватывающий и драматичный бой.

Люди говорят, что это клоунада. Но это не так, ведь Макгрегор умеет драться. Но он не боксёр и ему будет очень-очень трудно хоть как-то дотронуться до Мейвезера. Но Флойд не выступал больше двух лет и тут есть вопросы.

Не думаю, что Мейвезер не воспримет Макгрегора всерьёз. Он слишком профессионален. Он будет использовать своё движение и резкий джеб. Конору будет очень трудно подойти к нему, не говоря уж об ударе", — цитирует Фроча Sky Sports.

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Теги
Карл Фроч Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
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