Арум: если работа в сенате влияет на тренировки Пакьяо, пусть завершит карьеру

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум полагает, что Мэнни Пакьяо нужно уйти из бокса, если он не может совмещать работу сенатора с полноценной подготовкой.

«Если он снова будет драться с этим парнем, ему надо серьёзно тренироваться и разобраться, что пошло не так в первом бою. Но если работа в сенате влияет на его тренировки, ему стоит завершить карьеру.

Вероятно, я поговорю с Мэнни через неделю-две. Подожду, пока его тело заживёт. Какое бы решение он ни принял, оно должно быть умным. Никто не должен давить на него. Спешить ни к чему", — приводит слова Арума The Manila Times.