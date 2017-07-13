Пакьяо: продолжу драться, пока есть страсть

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо заверил, что не намерен завершать карьеру. О его уходе заговорили после поражения от Джеффа Хорна.

«Я люблю этот спорт и пока страсть меня не покинет, я продолжу драться за бога, свою семью, фанатов и страну», — приводит слова Пакьяо Boxing News 24.

Также филиппинец прокомментировал судейство в проигранном поединке с Хорном.

«Пусть люди судят сами. Мы уже видели плохое судейство, когда судьи манипулировали результатом. Меня уже ничто не удивляет», — сказал Пакьяо.