Трояновский до конца года намерен провести ещё один бой

Российский боксёр Эдуард Трояновский заявил, что до конца текущего года вернётся на ринг, однако пока не знает, кто станет его следующим соперником. 1 июля он успешно вернулся на ринг в бою с итальянцем Микелле ди Рокки, которого нокаутировал в четвёртом раунде.



Также россиянин в очередной раз заявил о желании провести матч-реванш с Джулиусом Индонго, которому в декабре прошлого года проиграл титулы чемпиона мира IBF и IBO в первом полусреднем весе. На 19 августа у Индонго запланирован объединительный бой с чемпионом WBA и WBC Теренсом Кроуфордом.



«Точно выйду на ринг в этом году, но пока не понятно, с кем. Сейчас все пояса будут на кону в бою Индонго — Кроуфорд. На Индонго не злюсь, наоборот — он молодец. Я бы с удовольствием провёл реванш, если бы он выиграл (у Кроуфорда)», — цитирует Трояновского ТАСС.