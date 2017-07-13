Бой Джошуа — Кличко может пройти на T-Mobile Arena

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа, продолжает изучать варианты для места проведения потенциального реванша между своим клиентом и Владимиром Кличко.

По его словам, фаворитом на проведение боя является T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

«Нам провели экскурсию по T-Mobile Arena, которая нас очень впечатлила. С обеих сторон существует огромный интерес, чтобы организовать там бой. На протяжении следующей недели мы будем продолжать переговоры и посмотрим, возможно ли это воплотить в жизнь», — приводит слова Хирна BoxingScene.