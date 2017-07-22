Опубликован официальный постер боя Мейвезер — Макгрегор

Американский кабельный телеканал Showtime представил официальный постер предстоящего боя с участием экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего и бойца UFC Конора Макгрегора. Напомним, бой состоится 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и будет проходить по правилам бокса в рамках весовой категории 154 фунта.

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Ранее Мейвезер предложил Макгрегору поставить на кон свой гонорар, раз он так уверен в победе.