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Опубликован официальный постер боя Мейвезер — Макгрегор

22 июля 2017, суббота. 05:33. Бокс/ММА

Американский кабельный телеканал Showtime представил официальный постер предстоящего боя с участием экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего и бойца UFC Конора Макгрегора. Напомним, бой состоится 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и будет проходить по правилам бокса в рамках весовой категории 154 фунта.

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Ранее Мейвезер предложил Макгрегору поставить на кон свой гонорар, раз он так уверен в победе.

Мейвезер — Макгрегор. Live
Боксёр Флойд Мейвезер-младший проведёт поединок против бойца ММА чемпиона UFC Коннора Макгрегора. Встреча бойцов состоится 26 августа.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
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