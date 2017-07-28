Баррера: Пакьяо серьёзно замедлился за последние годы

Экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Марко Антонио Баррера считает, что, хотя Мэнни Пакьяо уже и не тот, что был в свои лучшие годы, победу над австралийцем Джеффом Хорном он заслужил.



«Я думаю, что у Пакьяо украли победу, в матче-реванше он победит. Он изрядно замедлился, он не побеждал нокаутом уже восемь лет, так что он изменился. Я не знаю, связано ли это с его религиозностью… Также отмечу, что его мышцы уже не те, что прежде», — цитирует Барреру BoxingScene.



Бой между Пакьяо и Хорном состоялся 2 июля в Брисбене и завершился спорной победой австралийца по очкам.