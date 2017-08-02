Джошуа: жду ответа по реваншу с Кличко до конца августа

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA/IBF Энтони Джошуа заявил, что Владимиру Кличко нужно определиться с проведением реванша до конца августа.

«Если бой будет 11 ноября, то трёхмесячный лагерь должен стартовать 22 августа. Так что к концу месяца жду ответа. Бой был весёлым и ярким, так что я бы повторил. А его проведение в Вегасе откроет дорогу к бою с Деонтеем Уайлдером.

Кличко не превзойдёт то, что уже сделал, но его десять лет называли скучным, потому что он сильно доминировал. Но он получил много уважения за поражение, и это должно его мотивировать. У него есть ещё один шанс. На его месте я бы это сделал", — цитирует Джошуа Press Association Sport.