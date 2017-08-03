Рябинский: Кличко принял правильное решение, он добился всего, что возможно

Промоутер Андрей Рябинский прокомментировал решение бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Владимира Кличко завершить карьеру.

«Реванш не был самоцелью для Саши. Нам надо, чтобы Саша стал чемпионом мира. Владимир Кличко — хороший спортсмен, интеллигентный и благородный человек. В боксе он добился всего, что возможно. На мой взгляд, он принял правильное решение. Братья Кличко — это целая эпоха в боксе», — приводит слова Рябинского ТАСС.

Поветкин проиграл Кличко единогласным решением судей в октябре 2013 года.