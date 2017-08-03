Менеджер Кличко: у Владимира пропала мотивация

Бернд Бенте, менеджер многолетнего чемпиона мира в супертяжёлом весе Владимира Кличко назвал причину, которая заставила украинца покинуть профессиональный спорт.

«Думаю, что решение об уходе было правильным шагом. Владимир всегда говорил, что им движут не деньги. Вопрос был в мотивации, и думаю, что огонь в его глазах пропал. Он взял некоторое время на раздумье и понимал, что может победить Джошуа в реванше. Но с другой стороны, он знал, что его ждёт очередной сложнейший бой и ещё один тяжёлый тренировочный лагерь.

И если при таких раскладах не чувствуешь огня, то завершение карьеры — определённо лучшее решение. После боя с Джошуа он был абсолютно разочарован, потому как он блестяще подготовился. Он чувствовал себя прекрасно и отправил соперника на настил ринга. Ещё парочка ударов, и он бы победил, но надо признать, Энтони провёл классный бой и завоевал титулы. Он — фантастический чемпион.

Я очень хочу, чтобы Джошуа доминировал в супертяжёлом весе так, как это делал Кличко. Думаю, того же самого хочет и Владимир", — приводит слова Бенте Sky Sports.