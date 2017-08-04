Кличко: я передаю факел Джошуа. Удачи, младший брат

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко назвал чемпиона WBA/IBF Энтони Джошуа своим преемником.

В апреле Джошуа нокаутировал Кличко, украинец имел право на реванш, но решил завершить карьеру. Ещё до боя соперники неоднократно выражали симпатию и уважение в адрес друг друга.

«Моё сердце спокойно, ведь я передаю факел Энтони Джошуа — следующему поколению. Удачи, младший брат, я горжусь тобой», — написал Кличко в «твиттере».

Фото Кличко и Джошуа доступно в официальном "твиттере" братьев Кличко.