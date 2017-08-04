Джошуа: я даже никогда не виделся с женой Хана

Чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа отреагировал на разразившийся скандал между Амиром Ханом и его женой. Хан объявил о расставании с супругой, обвинив её в интриге с Джошуа.

В свою очередь последний, также посредством «Твиттера», заявил, что не причастен к разрыву отношений Хана и Фарьял Махдум.

«Ребята, шутки в сторону. Надеюсь, вы сможете решить эту ситуацию, или это был взлом страницы, потому что я даже никогда не виделся с его женой. Плюс ко всему мне нравится другой тип женщин. Это был не я», — написал Джошуа на своей странице в социальной сети.