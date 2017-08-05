Ломаченко: уход Кличко — правильное решение, он уже стар для бокса

Чемпион мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василий Ломаченко прокомментировал решение бывшего чемпиона в супертяжёлом весе Владимира Кличко завершить выступления на профессиональном ринге

«У Владимира была отличная карьера. Сейчас он повзрослел и он уже стар для бокса. Конечно, ему нужно было завершить карьеру. В супертяжёлом весе много молодых боксёров и чемпионов, очень много голодных боксёров. Так что это правильное решение», — заявил Ломаченко в интервью для YouTube-канала FightHub.