Канат Ислам проведёт 9 сентября бой в Казахстане

Проживающий в США казахстанский боксёр Канат Ислам (24-0-0, 19 КО), который выступает в категории первого среднего веса, проведёт свой следующий поединок 9 сентября в Астане (Казахстан). Оппонентом Ислама, владеющего титулами WBA Inter-Continental и WBO-NABO, будет канадский боксёр Брендон Кук (18-0-0, 11 КО), сообщает BocingScene.



Последний раз Канат Ислам выходил на ринг в мае этого года против Норберто Гонсалеса, над которым одержал победу единогласным решением судей.

Отметим, что в любителях Канат становился бронзовым призёром чемпионата мира (2007 год) и Олимпиады (2008 год).