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Канат Ислам проведёт 9 сентября бой в Казахстане

9 августа 2017, среда. 10:03 Бокс/ММА

Проживающий в США казахстанский боксёр Канат Ислам (24-0-0, 19 КО), который выступает в категории первого среднего веса, проведёт свой следующий поединок 9 сентября в Астане (Казахстан). Оппонентом Ислама, владеющего титулами WBA Inter-Continental и WBO-NABO, будет канадский боксёр Брендон Кук (18-0-0, 11 КО), сообщает BocingScene.

Последний раз Канат Ислам выходил на ринг в мае этого года против Норберто Гонсалеса, над которым одержал победу единогласным решением судей.

Отметим, что в любителях Канат становился бронзовым призёром чемпионата мира (2007 год) и Олимпиады (2008 год).

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Новости. Бокс/ММА
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