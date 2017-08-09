Сен-Пьер официально подтвердил бой с Биспингом на 4 ноября

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Жорж Сен-Пьер, официально подтвердил дату своего возвращения в октагон. 4 ноября 2017 года канадец выступит на турнире UFC 217, на котором оспорит титул чемпиона организации в среднем весе с обладателем этого звания Майклом Биспингом.

Сен-Пьер выложил соответствующий пост на своей официальной странице в «Инстаграм», сопроводии его следующим текстом:

«Наконец подписываю контракт на выступление с Майклом Биспингом на турнире UFC 217. 4 ноября в „Мэдисон Сквер Гарден“. Готовьтесь к большой ночи в Нью-Йорке».

Заявление Сен-Пьера можно увидеть на его странице в "Инстаграм".