А. Емельяненко: я серьёзно сбросил вес и набрал неплохую форму

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, как готовится к первому после тюремного заключения бою с бразильцем Джеронимо Дос Сантосом. Поединок состоится 27 сентября в Москве.



«Я постоянно тренируюсь, мне удалось серьёзно сбросить вес. Проделана хорошая работа, я набрал неплохую форму и надеюсь, что к бою подойду в лучшей форме. В целом есть тренировочный план, и я его соблюдаю. Обычно я провожу две тренировки в день. До боя ещё два месяца, так что финальный этап подготовки ещё впереди. Что касается моего оппонента, это достойный соперник с большим послужным списком, против которого я постараюсь провести интересный бой. Моя задача — одержать победу. Откровенно говоря, я очень соскучился по выступлениям. Смешанные единоборства — часть моей жизни, это спорт, которому я посвятил всего себя, и мне очень приятно будет вновь выйти на ринг», — сказал Емельяненко в интервью «Известиям».