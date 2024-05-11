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Кормье сказал, в каком случае Джонс не сможет претендовать на статус величайшего бойца ММА

Кормье сказал, в каком случае Джонс не сможет претендовать на статус величайшего бойца ММА
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Член Зала славы UFC Даниэль Кормье считает, что если действующий чемпион UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс уступит известному английскому бойцу Тому Аспиналлу, то перестанет считаться величайшим бойцом в истории смешанных единоборств.

«Если Джонс проиграет Аспиналлу, то люди начнут сомневаться в его величии, вот как это работает. Долгое время не возникало сомнений в том, что Андерсон Силва всегда будет считаться величайшим бойцом всех времён. Этот парень стал получать поражения ближе к концу своей карьеры и сейчас не стоит в одном ряду с Сен-Пьером и Джонсом. Если бы Силва не начал проигрывать эти бои, то он бы по-прежнему считался одним из величайших», — приводит слова Кормье портал MMJunkie.

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