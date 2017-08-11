Амир Хан и Энтони Джошуа загладили противоречия

Не так давно социальные сети взорвала информация, что Амир Хан разводится с женой из-за интриги последней с Энтони Джошуа. Подобную версию происходящего распространил сам боксёр посредством своей страницы в «Твиттере».

Супруга Хана, Фарьял Махдум, объяснила, что Хану были присланы фейковые скриншоты её переписки с Энтони Джошуа, именно они и спровоцировали нашумевший скандал.



После того как об этом стало известно Хану, он решил принести извинения Джошуа, написав следующее: «Энтони, рад, что всё выяснилось и что всё это было ложью. Я разозлился, любой мужчина на моём месте почувствовал бы то же самое. Хорошо, что всё оказалось не так, желаю всего наилучшего. Решение расстаться с супругой остаётся в силе. В жизни такое случается, наши отношения были нездоровыми. Желаю ей всего хорошего», — приводит слова Хана BoxingScene.