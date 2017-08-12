Лобов: 26 августа на ринг с Мейвезером выйдет страшное животное

Многолетний член тренировочного лагеря чемпиона UFC Конора Макгрегора – Артём Лобов – заявил, что подготовка ирландца к бою с Флойдом Мейвезером-младшим, который состоится 26 августа, идёт по плану.



«У Макгрегора всё отлично, что касается диеты, тренировок и спаррингов, – буквально всё. Не осталось ничего, что было бы не учтено. Всё идёт гладко. Так что 26 августа на ринг с Мейвезером выйдет страшное животное», — приводит слова Лобова MMA Junkie.



Ранее стало известно, что Андре Берто отказался от спарринга с Макгрегором.