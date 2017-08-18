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Джошуа: отказ Кличко от реванша стал большим разочарованием

18 августа 2017, пятница. 21:49 Бокс/ММА

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиями WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа, признал, что недавний уход Владимира Кличко из большого спорта стал для него разочарованием.

«Отказ Кличко от реванша стал большим разочарованием. Глубоко в душе я понимал, что он не будет боксировать вновь. Но он не раз говорил, как он одержим тем, чтобы снова стать чемпионом мира. Я со своей стороны ясно дал понять, что готов к бою, и если он согласен, то мы устроим поединок. Я думал, что его решение — это 50 на 50, но чувствовал, что он не захочет второго боя. Но я уверен, что у него в запасе было ещё пару хороших выступлений», — приводит слова Джошуа BoxingScene.

Встреча между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко состоялась 29 апреля, тогда британец одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Владимир Кличко Энтони Джошуа
Новости. Бокс/ММА
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