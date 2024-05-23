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Экс-чемпион UFC сказал, кто будет следующим соперником Александра Усика

Экс-чемпион UFC сказал, кто будет следующим соперником Александра Усика
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Экс-лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий и бывший обладатель титула UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман сказал, кто должен стать следующим соперником абсолютного чемпиона мир по боксу в супертяжёлом весе украинца Александра Усика.

«Знаю, что это безумие, а также понимаю, что все будут пытаться возразить по этому поводу, но мне хотелось бы увидеть, как Усик подерётся с Фрэнсисом Нганну. Да, я хочу увидеть мастерство этого парня. Александр преподал урок многим парням, но Фрэнсис — самый сильный панчер среди них, и было бы интересно посмотреть на то, как Александр сможет победить его», — приводит слова Усмана портал Give me Sport.

Напомним, 18 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

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