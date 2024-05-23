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«У меня есть превосходство над ним в стойке». Роберт Уиттакер — о бое с Хамзатом Чимаевым

«У меня есть превосходство над ним в стойке». Роберт Уиттакер — о бое с Хамзатом Чимаевым
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Бывший обладатель титула UFC в среднем дивизионе австралиец Роберт Уиттакер высказался о предстоящем поединке с популярным чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым.

«Это пятираундовый бой, так что его стратегия, скорее всего, будет иной. В противном случае для него его будет ждать досрочное поражение. Это то, о чём ему нужно помнить. У него есть сила в руках и он способен наносить мощные удары. Я знаю об этом и не собираюсь недооценивать его, но у меня есть превосходство над Хамзатом в стойке», — приводит слова Роберта Уиттакера портал FOX Sports Australia.

Напомним, Роберт Уиттакер проведёт поединок с Хамзатом Чимаевым на турнире UFC Fight Night, который состоится 22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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