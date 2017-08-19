Мир: бой с Фёдором Емельяненко — идеальный вариант

Тяжеловес Фрэнк Мир после подписания контракта с организацией Bellator подтвердил желание сразиться с Фёдором Емельяненко.

«В Bellator есть именитые тяжеловесы. Первым на ум приходит Фёдор Емельяненко. Надеюсь, у нас будет бой. Но я открыт и для других вариантов. Могу провести бой в лиге ACB.

Фёдор в моём основном списке. Но сначала я могу сразиться с кем-то другим, набрать форму. Я дрался со многими легендами, но Фёдора среди них не было. Это идеальный вариант", — заявил Мир в эфире phoneboothfighting.