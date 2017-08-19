Мейвезер-старший: подадим в суд, если Макгрегор будет нарушать правила

Флойд Мейвезер-старший, отец и тренер Флойда Мейвезера-младшего, пообещал подать иск на Конора Макгрегора, если тот будет нарушать правила в бою с его сыном.

«Бой сразу будет остановлен. А потом мы подадим против него большой иск. Такой у нас план. Он пришёл, чтобы боксировать. Думает, что сможет это. С Флойдом мы не обсуждали иск, но я говорю вам об этом. За такое можно засудить», — приводит слова Мейвезера-старшего Boxing News 24.

Ранее Мейвезер-младший заявил, что в случае удара ногой Макгрегор потеряет 90 % гонорара.