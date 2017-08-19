Кроуфорд перевесил Индонго

В ночь с 19 на 20 августа в городе Линкольн (США, штат Небраска) состоится вечер бокса, главным событием которого станет объединительный бой в первом полусреднем весе между чемпионом по версиям WBO и WBC Теренсом Кроуфордом и чемпионом по версиям WBA Super и IBF Джулиусом Индонго.

В преддверии поединка боксёры прошли церемонию взвешивания. По её результатам американец оказался тяжелее намибийца. Кроуфорд показал на весах 63,5 кг, в то время как Индонго потянул на 63 кг.

В рамках этого вечера бокса очередной бой проведёт также проспект полутяжёлого веса Александр Гвоздик. На взвешивании украинец оказался легче своего оппонента, показав на весах 79 кг, в то время как его соперник Крэйг Бейкер показал 79,2 кг.